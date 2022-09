MP: यूपी के बाद अब बुंदेलखंड में बनेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का 'मंदिर'

Madhya Pradesh

सागर, 28 सितंबर। मप्र के बुंदेलखंड में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनने जा रहा है। इसे उनकी ख्याति कहें या लोकप्रियता कहें या धर्म के प्रति उनका समर्पण... उनसे प्रभावित उनके फॉलोअर अब उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे हैं। सागर संभाग के निवाड़ी जिले में एक एमबीए पास संन्यासी अपने निजी आश्रम में योगी का मंदिर बनवा रहे हैं। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिमा स्थापित होगी, उनके जीवन से जुड़ी प्रमुख बातों और उनके संन्यासी जीवन से लेकर राजनीतिक सफर को शिलालेखों में अंकित कर लगवाया जाएगा। मंदिर का निर्माण करवाने जा रहे योगी सत्येंद्रनाथ मंदिर का लोकार्पण भी सीएम योगी से ही कराएंगे। आपको बता दें कि यूपी में अयोध्या में भरतकुंड के पास मौर्य का पुरवा में योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाया जा चुका है, जहां उन्हें भगवान मानकर पूजा-अर्चना होती है, आरती की जाती है।



UP CM Yogi Adityanath's temple is going to be built in Niwari district of MP. Influenced by Yogi, Satyendranath of Niwari district has adopted Sanyas. They have built ashrams on private land. Bhoomipujan of the temple will be done on Diwali. Artisans from Jaipur will come here and celebrate the temple and the statue of Yogi.