MP: खुरई में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, गढ़ाकोटा में रणनीति बनाकर मंत्री को उलझाया

सागर, 24 सितंबर। मप्र के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र खुरई व पीडब्ल्युडी मंत्री गोपाल भार्गव के गृहनगर गढ़ाकोटा में नगर पालिका परिषद के चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों में दोनों मंत्रियों के अलग-अलग अंदाज नजर आ रहे हैं। पालिका स्तर के इन चुनावों में भी मंत्री पूरी शिद्दत के साथ पार्षदों को जिताने के लिए मैदान में मशक्कत कर रहे हैं। खुरई और गढ़ाकोटा में चुनाव में अलग-अलग समीकरण और गणित बने हैं। बावजूद इसके मंत्रियों ने जीत के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रखी है। अगले हफ्ते यहां वोटिंग है।

खुरई नगर पालिका चुनाव इकतरफा हो गए हैं। यहां कुल 32 वार्डाें में से 23 वार्ड निर्दलीय हो चुके हैं। यहां भाजपा के पार्षद निर्विरोध हो चुके हैं। जिन बाकी के वार्डों में चुनाव हो रहे हैं उनमें भी भाजपा के खिलाफ कांग्रेस से सिर्फ तीन वार्डों में प्रत्याशी उतारे गए हैं। कुछ में बसपा व निर्दलीय चुनाव मैदान में है। बावजूद इसके मंत्री भूपेंद्र सिंह और उनके भतीजे लखन सिंह खुरई में एक-एक वार्ड के एक-एक बूथ और गली तक कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच जाकर समर्थन मांग रहे हैं। मंत्री सिंह के खेमे का प्रयास है कि नपा में शत-प्रतिशत सीटों पर भाजपा पार्षद काबिज होकर आएं।

वोटिंग से पहले ही बताया अध्यक्ष अहिरवार समाज से बनाएंगे

खुरई में मंत्री प्रतिनिधि व भूपेंद्र सिंह के भतीजे लखन सिंह ने पिछले दिनों खुरई में कार्यकर्ताओं और जनता के बीच सार्वजनिक तौर पर कहा था कि इस बार नगर पालिका अध्यक्ष अनुसूचित जातिवर्ग से बनाया जाएगा। यहां महिला को अध्यक्ष बनाया जाना तय कर दिया गया है। वोटिंग से करीब 10 दिन पहले ही अध्यक्ष की घोषणा पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सहमति जता दी थी।

कांग्रेस विहीन हो चुकी है खुरई विधानसभा

बुंदेलखंड में खुरई विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुणोदय चैबे ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं की है, लेकिन आगामी नवरात्र में उनका पार्टी में आना तय हो गया है। इधर करीब एक साल से खुरई विधानसभा के तहत खुरई, मालथौन, बांदरी, बरोदिया कांग्रेस विहीन हो गई है। हालात यह है कि कांग्रेस नेता रहे अरुणोदय चैबे ने कांग्रेस बाद में छोड़ी उसके पहले ही उनके तीन समर्थकों को भूपेंद्र सिंह ने भाजपा से पार्षद का टिकट दिलवाकर निर्दलीय जितवा दिया है।

गोपाल भार्गव ने कहा प्रचार नहीं करुंगा, लेकिन सभाएं कर रहे

गढ़ाकोटा में बीते दिनों पार्षद के फार्म जमा करने के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी। इसमें कांग्रेस के प्रत्याशी को नामांकन भरने से रोके जाने का मामला सामने आया था। बंडा से कांग्रेस विधायक तरबर सिंह लोधी और कमलेश साहू ने मंत्री भार्गव पर डर, भय दिखाकर राजनीति करने और प्रशासन का दुरुपयोग कर निर्दलीय पार्षद बनवाने के प्रयास का षड़यंत्र रचने का आरोप लगाया था। इसके बाद मंत्री भार्गव का बीते दिनों बयान आया कि वे निकाय चुनाव में प्रचार करने नहीं जाएंगे, विकास कार्यों के चलते जनता खुद भाजपा को वोट देगी। हालांकि दो दिन पहले ही वे गढ़ाकोटा के एक वार्ड में छोटी जनसभा को संबोधित करते और अपने विरोधियों व आरोप लगाने वालों को खरी-खोटी सुनाते नजर आ रहे थे।

