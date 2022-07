Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 14 जुलाई। मप्र का एरण, दुन‍िया के सबसे प्राचीन नगर में शुमार, मानव सभ्‍यता के फलने-फूलने के सबूत और प्रतीक यहां आज भी जीवंत है साथ ही हमारी सनातन और शैव परंपरा भी यहां साक्षात प्रत‍िमाओं में मौजूद हैं... एरण में भगवान भोलेनाथ व‍िशाल श‍िवल‍िंग के रुप में व‍िराजमान हैं। जो यहां 1512 साल पहले से सनातन धर्म, आस्‍था और मान्‍यताओं का केंद्र रहे हैं। हालांकि इन 5 फीट से भी ऊंचे भगवान भोलेनाथ के श‍िवल‍िंग स्‍वरुप को स्‍पर्श करना मना है, यहां केवल उनके दर्शन क‍िए जा सकते हैं। पुरातत्‍व व‍िभाग ने इनको राष्‍ट्रीय पुरा संपदा में संरक्ष‍ित करके रखा है।

English summary

Lord Bholenath is seated in the form of a huge Shivling in the Eran of MP. Which has been the center of Sanatan Dharma, faith and beliefs since 1512 years ago. Although it is forbidden to touch the Shivling form of Lord Bholenath higher than these 5 feet, only he can be seen here. The Archaeological Department has preserved them in the National Antiquities Estate.