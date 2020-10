जबलपुर : कार के बोनट पर उप निरीक्षक को बोनट पर बैठाकर घसीटा, देखें वायरल वीडियो

Madhya Pradesh

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। यहां यातायात नियम का उल्लंघन कर रहे एक चालक ने पुलिसकर्मी की जान जोखिम में डाल दी। घटना जबलपुर के कैंट पुलिस थाना इलाके की है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

कैंट पुलिस थाना एसएचओ विजय तिवाड़ी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया कि सोमवार को उप निरीक्षक सुरेंद्र यादव ड्यूटी पर थे। इसी दौरान एक कार यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहा था।

#WATCH A police personnel was dragged on the bonnet of a vehicle in Jabalpur after he attempted to stop it for violation of traffic rule. Case has been registered. (26.10.2020) #MadhyaPradesh pic.twitter.com/GEFmNgJzbJ