मध्य प्रदेश: इंदौर में राधा स्वामी सत्संग ग्राउंड बना कोविड केयर सेंटर, पिछले 24 घंटे में मिले 1611 केस

इंदौर। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य के कई शहरों में कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं। इनमें इंदौर का भी नाम शामिल है। इंदौर में बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास मैदान को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया है। इस कोविड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों को रखे जाने की व्यवस्था की गई है। नोडल अधिकारी ने बताया कि यहां संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाएगा।

कोविड केयर सेंटर में होगी ये व्यवस्था

नोडल अधिकारी अमित मलाकार ने बताया कि इस कोविड केयर सेंटर में 10 ब्लॉक होंगे, जिसमें हर ब्लॉक में 50 बेड की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह पहले चरण में 500 बेड और दूसरे चरण में 1000 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। अमित मालाकार ने बताया कि अगर आगे भी बेड की संख्या को बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाया जाएगा। आगे इसे 2000 तक किया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर मरीजों के लिए दवा और खानपान की व्यवस्था भी होगी। आपको बता दें कि इंदौर शहर में ये दूसरा कोविड केयर सेंटर है

MP: Amid rising cases in Indore, district administration to convert Radha Soami Satsang Beas ground into #Covid19 care centre

"Asymptomatic patients will be isolated here. 500 beds in 1st phase,1000 in 2nd, if need arises. Medicines, food will be free," said Nodal Officer (13.6) pic.twitter.com/YpKdhBkS7u