MP Weather Update: देश की नंबर—1 कोल्ड सिटी बना 'नौगांव' माइनस में पारा, कहर ढा रही ठंड

मप्र के नौगांव में सर्दी बेरहम हो गई। यहां पारा माइनस में चला गया और सर्द खून जमा देने वाली सर्दी का नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। लोग यहां हाड़कंपाने वाली ठंड से हलाकान हो रहे हैं।

Madhya Pradesh

MP Weather Update: लुढ़कते तापमान के मामले में रविवार को मप्र के नौगांव ने देश में इतिहास बना दिया। बीते दो दिन से जीरो डिग्री सेल्सियस पर चल रहा था, रविवार को नौागांव में पारा गिरकर माइनस में पहुंच गया। सुबह यहां न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे (-1) माइनस वन डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। देश में 27 शहरों में पारा 3 डिग्री से नीचे लुढ़क गया। इनमें मप्र के 7 शहर शामिल हैं।

मौसम विभाग से मिली जानकारी अनुसार मध्यप्रदेश का नौगांव भारत के मैदानी इलाकों का सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया। यहां न्यूनतम तापमान -1.0, दूसरे क्रम पर राजस्थान का चूरू -0.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। तीसरे स्थान पर राजस्थान पिलानी, चौथे नंबर पर हरियाणा का हिसार और पांचवे नंबर पर 1.5 डिग्री तापमान के साथ मध्यप्रदेश का उमरिया शामिल हो गया है। मप्र में यह रिकॉर्ड अब तक का​ रिकॉर्ड माना जा रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों में नौगांव के इतिहास में माइनस में कभी तापमान नहीं गया है।

हिल स्टेशन से ज्यादा ठंड मैदानी इलाकों में पड़ रही

मौसम विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार मप्र के मैदानी इलाके हिल स्टेशन से ज्यादा ठंडे हैं। इसका कारण उत्तर भारत में पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी और मैदानी इलाकों को ठिठुराती बर्फीली हवाएं हैं। मप्र का हिल स्टेशन पचमढ़ी अभी तक मप्र में सबसे ठंडा माना जाता था, लेकिन इस दफा मप्र के मैदानी इलाकों में पचमढ़ी से ज्यादा ठंड पड़ रही है। पचमढ़ी में रविवार को 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया तो देश में 3 डिग्री तापमान वाले 27 शहरों में मप्र के 7 शहर शामिल थे, जिनमें तीन डिग्री तापमान रहा।

मप्र का नौगांव - (- 1) डिग्री सेल्सियस तापमान

राजस्थान का चुरू - (- 0.5)

राजस्थान पिलानी - 1.2

हरियाणा हिसार - 1.4

मप्र उमरिया - 1.5

राजस्थान धौलपुर - 1.5

नई दिल्ली उजवा - 1.6

नई दिल्ली सफदरजंग - 1.9

मप्र मलांजखंड - 2.1

नई दिल्ली रिज - 2.2

राजस्थान अलवर - 2.3

मप्र रीवा - 2.4

मप्र दतिया - 2.5

उत्तरप्रदेश फतेहपुर - 2.5

नई दिल्ली आयागनर - 2.6

