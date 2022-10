Helmet Abhiyan: रफ्तार पड़ रही भारी, साढ़े तीन साल में 347 जिंदगी ने सड़क पर दम तोड़ा

Madhya Pradesh

Helmet Abhiyan चलाकर शासन-प्रशासन सागर सहित प्रदेश भर में हेलमेट लगाने के नियम का पालन कराने जा रही है। जो हेलमेट नहीं लगाएगा, उसे पहले समझाइश दी जाएगी, यदि नहीं माने तो फिर चालान बनाए जाएंगे। शहर के चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से लापरवाहों की नंबर प्लेट स्कैन कर उनके घर चालान भेजे जाएंगे। इस सबके बीच हम सागर की आवाम को बताना चाहते हैं कि दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना क्यों जरुरी है। लोग चालान से बचने के लिए हेलमेट लगाते हैं, लेकिन यह आपकी जान बचाने के लिए हैं। अस्पतालों और पुलिस रिकॉर्ड पर नजर डाले तो हर साल सागर जिलेे में सैकड़ों दुपहिया वाहन चालक रोड एक्सीडेंट या रफ्तार के कारण सिर में चोट लगने से जान गंवा रहे हैं। बीते साढे़ तीन सालों के आंकड़ो पर नजर डाले तो करीब 347 लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी हैं।

सागर जिले में टू-व्हीलर से हुए सड़क हादसों में जान गंवाने वालों के आंकड़े डराने वाले हैं। रोड एक्सीडेंट के रिकॉर्ड पर भरोसा करें तो पिछले 3 साल छह महीने के दौरान जिले में ढाई हजार से अधिक हादसे हुए हैं। इनमें 947 लोगों की मौत हुई है तो 2 हजार 800 से अधिक लोग गंभीर रुप से घायल हुए था। इनमें करीब 800 मौतें रोड एक्सीडेंट के कारण हुई। इनमें 347 ऐसे लोग शामिल हैं, जो दुपहिया वाहनों पर थे और हेलमेट न पहनने के कारण सिर में लगी गंभीर चोट के बाद स्पॉट पर या इलाज के दौरान अस्पताल में इनकी जान चली गई। यदि इन लोगों ने वाहन चलाते समय हेलमेट पहना होता तो जान बच सकती थी।

हादसों और दम तोड़ने वालों के आंकड़ों पर नजर

साल 2019- सड़क दुर्घटना 823, मौतें 300, घायल हुए 700 (जनवरी से दिसंबर तक के आंकड़े )

साल 2020- सड़क दुर्घटना 574, मौतें 188, घायल हुए 589 (जनवरी से दिसंबर तक के आंकड़े )

साल 2021- सड़क दुर्घटना 771, मौतें 271, घायल हुए 950 (जनवरी से दिसंबर तक के आंकड़े )

साल 2022- सड़क दुर्घटना 576, मौतें 188, घायल हुए 580 (जनवरी से जून तक के आंकड़े)

बगैर हेलमेट तेज रफ्तार के कारण होने वली दुर्घटनाओं में जिले में हर साल करीब 200 से 300 लोग जान गवां रहे हैं। बीते साढ़े तीन सालों में करीब 1 हजार लोगों की जान सिर की चोट से जा चुकी है। यह आंकड़ा तो महज सागर जिले का है। संभाग में देखें तो यह कई गुना अधिक है।

