सेंट्रल जेल से बाहर आकर बोले दिग्विजय सिंह, आनंद राय को टेरेरिस्ट की तरह रखा

व्यापम के व्हिसल ब्लोअर डॉ. आनंद राय को जेल के अंदर गुनाहखाने में आतंकवा​दियों की तरह रखा है। सरकार के इशारे पर उसे जेल के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है। यह आरोप पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लगाए।

कांग्रेस महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार को सागर में सेंट्रल जेल गए थे। वे सागर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भाजपा के मंत्रियों के कथित इशारे पर झूठे आपराधिक प्रकरण बनवाए जाने के मामलों की जानकारी लेने आए थे। सागर सेंट्रल जेल में बंद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वे गए थे। वहीं रतलाम जेल से ट्रांसफर होकर आए व्यापम के व्हिसल ब्लोअर डॉ. आनंद राय से भी मिले। बाहर आकर मीडिया को बताया कि जेल के अंदर डॉ. राय और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सा​थ अपराधियों, टेरेरिस्ट की तरह व्यवहार किया जा रहा है। प्रताड़ना भी दी जा रही है।

सागर में लंबे समय बाद कांग्रेस में हलचल देखने को मिली है। कांग्रेस के नेता व पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह शनिवार को सागर, खुरई, मालथौन, बांदरी सहित सुरखी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनका हालचाल पूछा। वे ऐसे कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे जिन्हें कथित रुप से भाजपा के मंत्रियों के इशारे पर परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया और उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए गए। दिनभर के कार्यक्रम के बाद दिग्विजय सिंह शाम को सागर सेंट्रल जेल पहुंचे थे। उनके पहुंचने के पहले ही यहां भारी पुलिस और सेंट्रल जेल का बल तैनात किया गया था। दिग्गी राजा कार से उतरे और सीधे सेंट्रल जेल के अंदर गए। उनके साथ कांग्रेस के विधायक भी जेल के भीतर गए। करीब आधे घंटे बाद दिग्विजय सिंह बाहर आए और अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और व्हिसल ब्लोअर आनंद राय का हाल बताया।

Vyapam's whistle blower Dr. Anand Rai has been kept inside the jail like dreaded criminals and terrorists. He is being tortured inside the jail at the behest of the government. Former Chief Minister Digvijay Singh made this allegation.