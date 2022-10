Diamonds Auction: देश के इस शहर में नीलाम हो रहे करोड़ों के हीरे, आप भी लगा सकते हैं बोली

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Diamonds Auction: देश में रत्नगर्भा धरती के नाम से प्रसिद्ध पन्ना जिले में मंगलवार से बेशकीमती और चमचमाते हीरों की नीलामी शुरु होने वाली है। इसमें खजाने में रखे करीब 200 हीरों की व्यापारी बोली लगाएंगे। सबसे खास बात हीरों की नीलामी में कोई भी व्यापारी या सामान्य व्यक्ति शामिल हो सकता है। बेशकीमती और चमचमाते नायाब हीरे नीलाम किए जाएंगें। करीब सवा 4 करोड़ के 200 हीरे नीलामी में रखे जाएंगे।

English summary

Diamonds will be sold openly in the country's diamond-spewing Ratnagarbha Earth Panna for three days from Tuesday. Anyone from all over the country can join and buy diamonds here. Precious and sparkling rare diamonds will be auctioned off. About 200 diamonds with an estimated value of more than Rs. 4.5 crore will be put up for auction.