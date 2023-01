Dhirendra Shastri को धमकी मामले में एसआईटी गठित, हाईकोर्ट में श्याम मानव के खिलाफ मानहानि केस

बागेश्वरधाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई के फोन पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी देने के मामले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छतरपुर एसपी जांच के​ ​निर्देश दिए थे। जिसके बाद SIT गठित कर टीमें रवाना की गई।

Bageshwardham Pandit Dhirendra Shastri's threat case : बागेश्वरधाम पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को फोन पर जाने से मारने की धमकी मिलने के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। मंगलवार को गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छतरपुर एसपी को जांच के निर्देश दिए हैं। मामले में 25 सदस्यीय स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम (SIT) गठित कर जांच के निर्देश दिए गए हैं। एडीशनल एसपी के निर्देशन में दो एसडीओपी, पांच थाना प्रभारियों को शामिल करते हुए एसआईटी टीम बनाकर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रवाना किया गया है।

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले निर्देश के बाद छतरपुर एसपी सचिन शर्मा ने SIT टीम का गठन किया है। एसपी द्वारा जारी आदेश के अनुसार SIT टीम एडिशनल एसपी विक्रम सिंह कुशवाहा के निर्देश में गठित एसआईटी में खजुराहो, बड़ामलहरा एसडीओपी, बमीठा, राजनगर, महाराजपुर, ओरछारोड, खजुराहो थाना प्रभारियों, प्रधान आरक्षक, आरक्षकों व साइबर सेल छतरपुर के अधिकारियों सहित 25 सदस्यीय टीम बनाई गई है। टीमों को जांच के लिए रवाना भी कर दिया गया है। बता दें कि दो दिन पहले बागेश्वरधाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग के फोन पर अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से बात कराने और बात न कराने पर उनको जान से मारने की धमकी दी थी। लोकेश गर्ग की शिकायत पर बमीठा थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोपी ने अपना नाम अजय बताया था।

हाईकोर्ट में श्याम मानव के खिलाफ मानहानि याचिका

नागपुर में बागेश्वरधाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार और लोगों के मन की बात को चुनौती देने के बाद सारा मामला गहरा गया था। नागपुर की अंध श्रृद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव का एक वीडियो सामने आया था, इसमें उन्होंने पंडित धीरेंद्र शास्त्री को भगोड़ा कहकर संबोधित किया था। कई आरोप लगाए थे। इस मामले में बागेश्वरधाम समिति के अधिवक्ताओं ने जबलपुर हाईकोर्ट में श्याम मानव के खिलाफ मानहानि को लेकर याचिका दाखिल की है। उम्मीद है कि इसे जल्द स्वीकार कर मामले में सुनवाई कर नोटिस जारी किए जाएंगे। बागेश्वरधाम के अधिवक्ताओं का तर्क है कि श्याम मानव में खुद की पब्लिकसिटी के लिए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नाम का उपयोग किया है, उनका दुष्प्रचार कर खुद ख्याती पाने का प्रयास ​किया है। इसी को याचिका में आधार बनाया गया है।

