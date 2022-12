पत्नी ने रौद्ररुप रखा, पति पर लोहे के तवे से हमला, लहुलुहान रोते हुए थाने पहुंचा

घर बनाने के लिए एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई को पैसे रखने के लिए दिए थे। इससे उसकी पत्नी नाराज हो गई। गुस्से में उसने चिकिन से तवा उठाया और पति पर हमला कर दिया। पत्नी ने तवे से कई दफा सिर पर वार कर दिया।

Madhya Pradesh के दमोह जिले में एक महिला ने अपने पति से खफा होकर उस पर हमला कर दिया। महिला उसके पति द्वारा देवर को पैसे दिए जाने से खफा हो गई थी। उसे रौद्ररुप रख लिया और बाथरुम में हाथ-पैर धो रहे पति पर लोहे के तवे से हमला ​घर महिला ने तवे कई दफा सिर में दे मारा, जिससे पति का सिर फूट गया और खून से लथपथ हो गया। बाद में उसने थाने पहुंचकर पत्नी की शिकायत कराई। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार शहर के बड़ापुल निवासी सोनू खंगार बीते रोज रात में घर पहुंचा था। वह बाथरुम गया, उसी दौरान पीछे से पत्नी आ गई और उसके सिर पर रोटी बनाने वाले तवे से सिर में हमला कर दिया। पत्नी ने एक के बाद एक कई बार सिर में तवा दे मारा, जिसमें सोनू गंभीर रुप से घायल हो गया। जानकारी लगने पर उसका भाई जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। सोनू से पुलिस को रोते-रोते अपनी आपबीती सुनाई। सोनू पे बयान में बताया कि वह बड़ापुल के पास किराये के मकान में रहता है, उसने नया घर बनवाना है, इसके लिए उसने अपने भाई को 50 हजार रुपए रखने को दिए थे, इससे पत्नी नाराज हो गया और उसने बिना किसी बात पर उस पर हमला कर दिया। पत्नी ने इतनी क्रूरता दिखाई कि वह जमीन पर गिर गया था, उसके बाद भी पत्नी उसके सिर पर तवे मारती रही। पुलिस इस मामले में बयान दर्ज कर जांच में जुटी है।

A man had given money to his younger brother to keep for building a house. This angered his wife. In anger, she picked up the griddle from the chicken and attacked her husband. The wife hit him several times on the head with a pan.