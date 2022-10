Damoh: गिद्धों से आबाद होने लगा रानी दुर्गावती अभयारण्य, हर साल बढ़ रही आबादी

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Damoh जिले के रानी दुर्गावती अभयारण्य व सिंग्रामपुर में गिद्दों की गणना चल रही है। प्रारंभिक रिर्पोट में करीब 260 गिद्ध मिले हैं। 90 के दशक में यहां महज चंद गिद्ध ही नजर आते थे, लेकिन इनके संरक्षण के उपाय के बाद यहां इनकी आबादी बढ़ने लगी है। इसके अलावा जिले के ही मड़ियादो इलाके में लॉन्ग बिल्ड वल्चर प्रजाति के 100 से अधिक गिद्ध देखने को मिले हैं।

English summary

The counting of vultures is going on in Damoh district, Kerani Durgavati Sanctuary and Singrampur. About 260 vultures have been found in the initial report. In the 90s, only a few vultures were seen here, but after their conservation measures, their population has started increasing here. Apart from this, more than 100 vultures of Long Build Vulture species have been seen in the Madiyado area of ​​the district itself.