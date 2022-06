Madhya Pradesh

सागर, 26 जून। मप्र के सागर में कमल नाथ रोड-शो के दौरान फूलों की बार‍िश से असहज नजर आए, जगह-जगह उन पर बरस रहे फूलों से वे खुद को बचाते नजर आ रहे थे। चेहरे पर आहत के भाव भी साफ द‍िख रहे थे। दरअसल सागर में कमल नाथ का रोड-शो जैसे ही प्रारंभ हुआ उत्‍साह में कार्यकर्ताओं ने उन पर गुलाब के फूलों की बार‍िश कर दी। गुलाब की एक पंखुडी कमलनाथ की आंख में जा लगी, ज‍िससे उन्‍हें परेशानी हो गई। रास्‍ते में जहां कहीं भी फूल बरसते कमलनाथ कभी हाथों से तो कभी बांहों से अपने चेहरे को बचाते रहे। कभी उनके न‍िजी सुरक्षागार्ड तो कभी कांग्रेस प्रत्‍याशी और नेता फूलों से उनके चेहरे को बचाते द‍िख रहे थे।

नगरीय न‍िकाय चुनाव के दौरान सागर में कांग्रेस के बडे नेता का पहला कार्यक्रम हुआ है। पूर्व मुख्‍यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्‍यक्ष कमल नाथ रव‍िवार सुबह तय समय से करीब 15 म‍िनट पहले ही सागर पहुंच गए। उन्‍होंने सागर में धर्मश्री स्‍थ‍ित बालाजी मंद‍िर में पूजा-पाठ कर हनुमानजी को प्रणाम कर आर्शीवाद ल‍िया, इसके बाद उनक काफ‍िला पहाडी के नीचे बने कांग्रेस प्रत्‍याशी के बंगले पर पहुंचा, जहां वे मीड‍िया से रूबरू हुए। इसके बाद धर्मश्री से ही खुली जीप में सवार होकर वे रोड-शो कर जनता से कांग्रेस प्रत्‍याशी के पक्ष में वोट मांगने न‍िकल पडे। शहर में जगह-जगह कमलनाथ के स्‍वागत में मंच लगाए गए थे। कमल नाथ के रोड-शो से कांग्रेस में लंबे समय बाद ऊर्जा नजर आ रही है।

कमल नाथ का रोड शो धर्मश्री से प्रारंभ होकर, काकागंज, केशवगंज, इतवारा बाजार, सराफा बाजार, कोतवाली रोड, तीनबत्‍ती, कटरा बाजार, गुजराती बाजार, राधा त‍िराहा होते हुए भगवानगंज पहुंचकर समापन हुआ।

During the road-show in Sagar, Madhya Pradesh, Kamal Nath was seen uncomfortable with the rain of flowers, he was seen saving himself from the flowers raining on him from place to place. The hurt expression was clearly visible on his face. In fact, as soon as Kamal Nath's road-show started in Sagar, the workers showered roses on him in enthusiasm. A petal of rose got stuck in Kamal Nath's eye, due to which he was in trouble.