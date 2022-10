Chhath Puja 2022: पानी के अस्थाई कुंड में खड़े होकर महिलाओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य

Madhya Pradesh

Chhath Puja 2022 सूर्य की उपासना से जुड़े बिहार और पूर्वी उत्तरप्रदेश के पर्व छठ पूजा के मौके पर सागर में भी महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। बिहार मूल के करीब 15 हजार लोग सागर में रहते हैं। इन घरों की महिलाओं ने रविवार शाम को चकराघाट, सुभाषनगर व मकरोनिया में विधि-विधान से छठ पूजा कर सूर्य की उपासना प्रारंभ की है। चूंकी यह पूजा महिलाएं सरोवर या तालाब में कमर तक पानी में खड़े होकर करती हैं, इस कारण तालाब के चकराघाट पर नगर निगम प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की गईं थी। चूंकी तालाब सौंदर्यकरण का काम चल रहा है, इस लिहाज से यहां पर कोई खास व्यवस्थाएं नहीं हो पाई थीं।

सुभाषनगर में अस्थाई कुंड बनाया गया था

छठ पूजा के लिए सुभाषनगर में बिहारी समाज की छठ पूजा के लिए अस्थाई तौर पर स्वीमिंग पूल की तरह जेसीबी से गड्ढा खोदकर कुंड का निर्माण किया गया था। यहां पालीथिन डालकर उसमें पानी भरा गया था। शाम को बिहार और पूर्वी यूपी के परिवारों की महिलाओं ने यहां कुंड में भरे पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य की उपासना, पूजा कर सूर्य को अर्घ्य समर्पित किया। इसी तरह मकरोनिया में भी अस्थाई कुंड की व्यवस्था की गई थी।

विधायक शैलेंद्र जैन ने भी भगवान सूर्य का पूजन किया

आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर विधायक शैलेंद्र जैन ने बिहारी समाज के लोगों के साथ भगवान सूर्य का पूजन किया। सुभाष नगर पहुंचकर बिहारी समाज के लोगों के साथ बनाए गए अस्थाई कुंड में सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर पूजन विधायक जैन द्वारा समाज के लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी गई।

