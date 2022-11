कलेक्टर ने जिस लेखापाल को सस्पेंड किया, दूसरे दिन उसकी मौत हो गई

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सांसद निधि के काम में लापरवाही करने पर छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर ने नौगांव जनपद के अकाउंटेंट को बीते रोज निलंबित किया था। महज 24 घंटे के अंदर सस्पेंड हुए लेखापाल की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही नौगांव से लेकर छतरपुर तक हड़कंप मच गया।

Madhya Pradesh के छतरपुर जिले के नौगांव जनपद पंचायत कार्यालय में पदस्थ लेखापाल को सांसद निधि की राशि आहरण करने और उसे संबंधित बैंक खाते में जमा करने मे लापरवाही पर निलंबित कर दिया था। कलेक्टर संदीप जीआर ने गुरुवार को ही उसे निलंबित किया था, इधर शुक्रवार सुबह सस्पेंड कर्मचारी को रास्ते में ही हार्ट अटैक आ गया। जब तक उसे अस्पताल लेकर पहुंचे उसकी मौत हो चुकी थी।

कल सस्पेंड हुआ, आज मौत हो गई

प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर ने जनपद पंचायत नौगांव में लेखापाल अनिल खरे को एक मामले में दोषी पाए जाने पर निलंबित किया था। शुक्रवार को लेखापाल की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो रहा है। परिजन के अनुसार लेखापाल अनिल जब शुक्रवार को अलीपुरा से नौगांव आ रहे थे, उन्हे पुतरया टोल प्लाजा के पासस बेचैनी और चक्कर महसूस हुए। उन्हें वहां से उन्हे हाईवे की एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ केंद्र लेकर पहुंचे थे, लेकिन उनकी जब तक मौत हो चुकी थी। परिजनों ने बताया कि कल से ही लेखापाल अनिल खरे अधिक तनाव में थे और आज उनके साथ यह घटना घट गई।

दिल्ली-केरल के धर्मांतरण कराने वाले दे रहे धमकी, पैसे भी वापस मांग रहे

बता दें कि लेखापाल को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की प्रथम किश्त की राशि को आहरण करते हुए बैंक खाते में जमा करने के लिए आदेशित किया गया था, लेकिन उनके द्वारा यह काम नहीं किया गया था, जिस कारण से कलेक्टर संदीप जीआर ने निलंबित कर दिया था।

English summary

Chhatarpur collector had suspended Naugaon district's accountant for negligence in the work of MP fund. The sudden death of the suspended accountant within just 15 hours has created a stir. He had a heart attack on the highway itself.