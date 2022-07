1952 में हो चुका था विलुप्त, 70 साल बाद घर वापसी को तैयार, कहां बन रहा चीता का नया बसेरा ? जानिए

Madhya Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

भोपाल, 17 जुलाई: भारत में आखिरी चीते की मौत 1947 में ही हो चुकी थी और पांच साल बाद इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। लेकिन, जब देश आजादी का 75वां सालगिरह मना रहा है तो एकबार फिर से दुनिया के सबसे तेज रफ्तार जंगली जानवर का कदम भारत की धरती पर पड़ने को तैयार है। अफ्रीका से आने वाले चीतों को रखने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और उम्मीद है कि इसबार जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे तो अपने देश की धरती एकबार फिर से इस खूबसरत जानवर से आबाद हो जाएगी। इस पूरे चीता मिशन के बारे में जानिए।

English summary

Cheetah may come to India from South Africa on the occasion of Independence Day. The fastest wild animal of the earth was declared extinct from India in 1952