MP: रक्षाबंधन से एक माह पहले भाई की डांट और मोबाइल से गई बहन की जान

सागर, 11 जुलाई। रक्षाबंधन से एक महीने पहले एक भाई की डांट और मोबाइल ने भाई-बहन को हमेशा के ल‍िए जुदा कर द‍िया। 15 साल की बहन मोबाइल पर बात कर रही थी, ज‍िसको लेकर भाई ने डांट द‍िया था, इसके बाद बहन ने तैश में आकर जान दे दी। परिजन ने अस्‍पताल में हंगामा भी क‍िया।

मप्र के दमोह ज‍िले में देहाज थाना क्षेत्र के ब‍िजपुरी गांव में 15 साल की लडकी फोन पर क‍िसी से बात कर रही थी, भाई ने देखा तो मोबाइल पर बात करने से मना क‍िया और बहन को डांट लगा दी। उस समय तो बहन चुपचाप रह गई, लेक‍िन कुछ देर बात उसने जहरीला पदार्थ गटक ल‍िया। उसकी हालत ब‍िगडी तो पर‍िजन उसे ज‍िला अस्‍पताल लेकर भागे, लेकिन यहां डॉक्‍टरों ने उसे मृत घोष‍ित कर द‍िया।

अस्‍पताल में परिजन ने जमकर हंगामा क‍िया

A month before Rakshabandhan, a brother's scolding and mobile separated the brother and sister forever. The 15-year-old sister was talking on the mobile, about which the brother had scolded, after which the sister died in a rage. The family also created a ruckus in the hospital.