Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 14 जून। मप्र के सागर में न‍िगम महापौर का चुनाव रोचक होने जा रहा है। भाजपा ने यहां पहली दफा ब्राह्मण प्रत्‍याशी पर दांव लगाते हुए संगीता त‍िवारी हो महापौर प्रत्‍याशी बनाया है। वे फ‍िल्‍म चाइना गेट फेम जगीरा अर्थात अभ‍िनेता मुकेश त‍िवारी की भाभी हैं। वहीं उनके पत‍ि डॉ सुशील त‍िवारी का सागर की राजनीत‍ि में खासा दखल और कद है, तथा वे कद्दावर मंत्री भूपेंद्र स‍िंह के खासमखास मनाने जाते हैं। करीब 27 दावेदारों में उनकी दावेदारी सबसे मजबूत रही और मंत्री सिंह के अलावा संघ, संगठन और अन्‍य मंत्र‍ियों ने भी संगीता सुशील तिवारी के नाम पर मुहर लगा दी।

भाजपा ने सागर में बडा दांव खेला है। पहली दफा भाजपा से महापौर प्रत्‍याशी के रुप में ब्राह्मण मह‍िला को प्रत्‍याशी बनाया गया है। मंगलवार दोपहर में प्रदेश के 13 नगर न‍िगमों में महापौर प्रत्‍याश‍ियों की घोषणा कर दी गई। इसमें सागर से संगीता डॉ सुशील त‍िवारी पर भरोसा जताया गया है। चूंकी कांग्रेस ने महापौर प्रत्‍याशी के रुप में न‍िध‍ि सुनील जैन को मैदान में उतारा है, ज‍िस कारण भाजपा से भी जैन प्रत्‍याशी को द‍िकट देने की मांग उठ रही थी, इसके व‍िपरीत जात‍ीय समीकरण को साधने और वोटों के ध्रुवीकरण को साधने के ल‍िए संगीता त‍िवारी को ट‍िकट द‍िया गया है।

कौन हैं भाजपा की महापौर प्रत्‍याशी संगीता त‍िवारी

सागर के गोपालगंज इलाके में रहने वाली और भाजपा से महापौर प्रत्‍याशी बनाई गईं संगीता त‍िवारी फ‍िलहाल तक सक्र‍िय राजनीत‍ि से दूर रही हैं, हांलाक‍ि समाजसेवा और पर्यावरण संरक्षण, हर‍ियाली अभ‍ियान से वे जुडी रही हैं। 59 वर्षीय संगीता भाजपा के वर‍िष्‍ठ नेता डॉ सुशील त‍िवारी की पत्‍नी हैं। वे अर्थशास्‍त्र से एमए हैं। प‍िछले 10 सालों से भाजपा की सक्र‍िय कार्यकर्ता हैं, लेकिन अपनी प्रो-फाइल में गृहणी और समाजसेवा ही ल‍िखती रही हैं। कोव‍िड काल के दौरान वे समाजसेवा, मरीजों की सेवा, जरुरतमंदों की मदद करती रही हैं। सबसे खास बात जो उन्‍हें शहर में पहचान द‍िलाती है कि वे चाइना गेट फ‍िल्‍म में फेमस जगीरा डाकू का क‍िरदार न‍िभाने अभ‍िनेता मुकेश त‍िवारी की भाभी हैं। वहीं अभ‍िनेता र‍िषांक त‍िवारी की चाचाी हैं। हालांकि भाजपा ने उन पर जो भरोसा जताया है उसमें सीधे तौर पर डॉ सुशील त‍िवारी का राजनीत‍िक कद और काम मुख्‍य है।

सागर में कांटे का मुकाबला

कांग्रेस और भाजपा ने काफी लंबे समय बाद सागर महापौर पद के ल‍िए जोरदार प्रत्‍याशी मैदान में उतारे हैं। जाह‍िर है कांग्रेस प्रत्याशी न‍िध‍ि जैन और भाजपा प्रत्‍याशी संगीता जैन में कांटे का मुकाबला होगा। इस चुनाव में सामाज‍िक और जात‍िगत समीकरण भी खेल को बनाने-ब‍िगाडने का काम करेंगे।

मंत्री, सांसद की मौजूदगी में पूजापाठ

भाजपा का ट‍िकट ड‍िक्‍लेयर होने के बाद सागर के ह्रदय स्‍थल गौर मूर्ती, तीनबत्‍ती पर मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद राजबहादुर सिंह सह‍ित भाजपा नेता और पादा‍ध‍िकारी पहुंचे थे। यहां पर प्रत्‍याशी संगीता त‍िवारी ने मंद‍िर में पूजापाठ किया और फ‍िर डॉ हरीसिंह गौर की प्रत‍िमा पर माल्‍यार्पण किया।

English summary

The election of Municipal Corporation in Sagar of MP is going to be interesting. For the first time, BJP has made Sangeeta Dr Sushil Tiwari as the Mayor candidate, betting on a Brahmin candidate. She is the sister-in-law of actor Mukesh Tiwari in the film China Gate fame Jagira. Dr Sushil Tiwari is his elder brother. He has a lot of interference and stature in Sagar's politics.