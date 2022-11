MP के सागर में देश के सबसे ऊंचे ‘अटल’, अष्टधातु की 30 फीट प्रतिमा सागर पहुंची

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देश में अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा सागर में लगने जा रही हैं। अष्टधातु से बनी और 30 फीट ऊंची यह प्रतिमा सागर पहुंच गई है। इसका वजन करीब 7 टन है। केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत बने अटल पार्क में यह प्रतिमा स्थापित होना है। आगामी 26 नवंबर को गौर जयंती व सागर गौरव दिवस के अवसर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा।

वृंदावन के एक्सपर्ट शाहनगर में पकड़ रहे लंगूर, बंदरों के आतंक से गांव वाले हैं परेशान

English summary

The 30 feet high Ashtadhatu statue of Atal Bihari Vajpayee has reached Sagar from Gwalior. The statue will be installed in the Atal Park built on the banks of the lake in Atal Park. So far, there is no such big statue of Atalji anywhere in the country.