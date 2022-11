एनाकोंडा से बड़े 'अजगर दादा' देवी मंदिर के नीचे गुफाओं में इनका बसेरा, देवता मानकर होती है पूजा

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

मप्र के सागर में माता हरसिद्धि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर के नीचे पहाड़ी गुफाओं में सदियों से एक विशालकाय अजगर की मौजूदगी है। मंदिर कमेटी व इलाके के लोग इन्हें 'अजगर दादा' के नाम से पुकारते हैं। इनकी लंबाई करीब 40 फीट से अधिक बताई जाती है, जो दुनिया के सबसे विशालकाय सांप एनाकोंडा से भी अधिक है। मंदिर के नीचे बनी गुफाओं में कई दफा इन्हें देखा भी गया है। हालांकि इनकी पूरी लंबाई किसी ने नहीं देखी। यह भी सत्य है कि इस इलाके में बीते पांच सालों में 56 से अधिक अजगर पकड़े गए हैं, लेकिन आज तक सांपों से किसी इंसान या किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया है।

English summary

A giant python has been present for centuries in the hill caves below the famous Durga temple in Sagar, MP, known as Mata Harsiddhi Temple. The temple committee and the people of the area call him as 'Ajgar Dada'. Their length is said to be more than 40 feet, which is more than the world's largest snake anaconda.