Agniveer Bharti Rally: सेना में भर्ती होने एनर्जी बढ़ाने दवाएं व इंजेक्शन लेकर आए, पकडे़ गए

Madhya Pradesh

Agniveer Bharti Rally में शामिल होने आए युवा अपनी योग्याता और शारीरिक दक्षता पर भरोसा करने के बजाए एनर्जी व ताकत देने वाली दवाओं भरोसे यहां आ रहे हैं। बीते 9 दिनों से चल रही भर्ती के दौरान दर्जनों अभ्यर्थियों के पास से एनर्जी बढ़ाने वाली प्रतिबंधित दवाएं जब्त की गई हैं। आर्मी भर्ती विंग ने एंट्री प्वाइंट पर ही इन युवकों की तलाशी लेकर इनसे दवाएं जब्त कर ली हैं। इन अभ्यर्थियों को फटकार लगाते हुए उल्टे-पैर वापस कर दिया गया है।

दौड़ में हांफने न लगें इस कारण इन प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग करते हैं

मप्र के सागर में इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान इसमें शामिल होने आए युवाओं से प्रतिबंधित दवाएं और इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। इन दवाओं का उपयोग शारीरिक क्षमता और एनर्जी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। युवाओं को लगता है कि वे शारीरिक परीक्षा के दौरान कमजोर न पड़ जाएं, दौड़ में हांफने न लगें इस कारण इन प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग करते हैं। पूर्व में सेना की भर्ती रैली के दौरान इस तरह के मामले सामने आने के बाद अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान सेना के अधिकारियों ने इस बिंदू को लेकर विशेष सतर्कता बरती है। युवाओं के रिपोर्टिंग प्वाइंट पर इनकी झड़ती अर्थात बारीकी से तलाशी ली जा रही है।

कपड़ों के अंदर, बैग की छुपी जेब में रखकर लाते हैं ये ड्रग

जानकारी अनुसार सेना में भर्ती होने आए युवाओं को यह पता है कि वे यदि पकड़े गए तो भर्ती व चयन प्रक्रिया से सीधे बाहर कर दिए जाएंगे। उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। बावजूद इसके वे अपने कपड़ों, अंडरवियर व बैग के छुपे हुए पॉकेट में ये प्रतिबंधित दवाएं व इंजेक्शन, सिरिंज लेकर आ रहे हैं। हालंाकि इनकी संख्या बहुत मामूली सी है, लेकिन सेना के अधिकारी इस मामले में पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। सेना भर्ती कार्यालय ग्वालियर की तरफ से पहले ही इस आशय की चेतावनी जारी की गई थी।

