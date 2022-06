Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 26 जून। फ‍िल्‍म चाइना गेट में 'जगीरा' डाकू और फ‍िल्‍म गोलमाल में 'वसूली भाई' का यादगार क‍िरदार न‍िभाने वाले फ‍िल्‍म अभ‍िनेता मुकेश त‍िवारी इन द‍िनों मायानगरी मुम्‍बई की ग्‍लैमर की दुन‍िया छोडकर सागर की तंग गल‍ियों में पांव-पांव घूम रहे हैं...। मुकेश कभी बुजुर्गों के पैर पडते नजर आते हैं तो कभी क‍िसी व्‍यक्‍त‍ि को गले लगाकर उससे चंद बातें कर लेते हैं, तो कभी क‍िसी का हाथ पकडकर आत्‍मीयता से मुस्‍कराकर बत‍ियाने लगते हैं...! आइए हम बताते हैं क‍ि आख‍िर माजरा क्‍या है।

दरअसल मप्र के सागर में मुकेश त‍िवारी का पैतृक घर है, उनका पूरा पर‍िवार सागर के गोपालगंज क्षेत्र में न‍िवास करता है। मुकेश के बडे भाई डॉ. सुशील त‍िवारी की पत्‍नी संगीता त‍िवारी को भाजपा ने सागर नगर न‍िगम चुनाव में महापौर पद का प्रत्‍याशी बनाया है। न‍िकाय चुनाव का प्रचार-प्रसार जोर पकडा तो मुकेश त‍िवारी अपनी भाभी के ल‍िए जनसमर्थन जुटाने सागर की सडकों पर न‍िकल पडे। जाहिर है जब स‍िल्‍वर स्‍क्रीन के सितारे लोगों की चौखट पर पहुंचेंगे तो चुनाव में फ‍िल्‍मी तडका भी जरुर नजर आएगा।मुकेश त‍िवारी सुबह करीब 10 बजे से जनसंपर्क करने न‍िकल रहे हैं। उनके साथ गोपालगंज इलाके के उनके सहपाठी, पुराने साथ और युवा मोर्चा के युवाओं की पूरी टोली साथ चल रही है। मुकेश शहर की घनी आबादी वाले वार्डों की तंग और अंदरुनी गल‍ियों में एक-एक घर जाकर लोगों से हाथ जोडकर आत्‍म‍ियता से म‍िलकर भाजपा और अपनी बडी भाभी के ल‍िए वोट और सपोर्ट मांग रहे हैं। कई जगह तो लोग एकदम से उन्‍हें सामने पाकर भौचक्‍के रह जाते हैं।

पहले भाई के ल‍िए पंजे पर तो अब भाभी के ल‍िए कमल पर वोट

सागर में यह पहला मौका नहीं है जब मुकेश त‍िवारी अपने पर‍िवार के ल‍िए वोट मांगने न‍िकले हैं। इसके पहले साल 2013 में वे अपने बडे भाई डॉ सुशील त‍िवारी के व‍िधानसभा चुनाव के दौरान भी वोट मांगने निकले थे। उस समय उनके भाई कांग्रेस में हुआ करते थे और कांग्रेस ने उन्‍हें सागर व‍िधानसभा से व‍िधायक का ट‍िकट द‍िया था। सुशील के सामने भाजपा से व‍िधायक शैलेंद्र जैन चुनाव लड रहे थे, ज‍िसमें उनकी जीत हुई थी। इस चुनाव अब दोनों पर‍िवार फ‍िर आमने सामने हैं, ज‍िसमें व‍िधायक की बहू कांग्रेस से तो डॉ त‍िवारी की पत्‍नी भाजपा से महापौर का चुनाव लड रही हैं।

English summary

Mukesh Tiwari's ancestral home in Sagar, his entire family resides in the Gopalganj area of ​​Sagar. Sangeeta Tiwari, wife of Mukesh's elder brother Dr. Sushil Tiwari, has been made the BJP's candidate for the post of mayor in the Sagar Nagar Nigam elections. When the election campaign of the civic body got louder, Mukesh Tiwari went out on the streets of Sagar to gather public support for his sister-in-law.