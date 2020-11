यूपी में पिछले 24 घंटें में कोरोना के 2036 नए केस, सीएम योगी ने दिए ये निर्देश

Lucknow

oi-Vinay Saxena

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2036 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 25 लोगों की मौत हो गई। 2618 लोग ठीक होकर अपने घर गए। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 24 हजार 575 है। अब तक 5,09,556 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वहीं, रिकवरी रेट 94.03 फीसदी है। उन्होंने बताया​ कि कल प्रदेश में 1 लाख 75 हजार 633 सैंपल्स की जांच की गई है। अब तक कुल 1 करोड़ 91 लाख 70 हजार 240 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है।

कोरोना मरीज को बेहतर से बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर कोविड-19 के सम्बन्ध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक में आमजन को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक बनाने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि जनता को गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर से बेहतर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

