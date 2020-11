मिर्जापुर-सोनभद्र के पेयजल योजना शिलान्यास कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी- 'हमारा अन्नदाता ऊर्जादाता बने यही हमारी कोशिश'

Lucknow

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मिर्जापुर और सोनभद्र के लिए 23 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र से इस आयोजन में शामिल हुए। लगभग 5500 करोड़ की लागत की इन योजनाओं से 41 लाख की आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। पेयजल को लेकर समस्या झेल रहे विंध्य क्षेत्र के लोगों को इस परियोजना के शुरू होने से काफी लाभ होगा। वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा, अगर आजादी के बाद दशकों से उपेक्षित कोई क्षेत्र है, तो यह वह क्षेत्र है जिसकी सबसे ज्यादा उपेक्षा की गई। चाहे विंध्याचल हो या बुंदेलखंड-बहुत सारे संसाधन होने के बावजूद, ये क्षेत्र कमियों के क्षेत्र बन गए। कई नदियों के होने के बावजूद, इन क्षेत्रों को सबसे अधिक प्यास और सूखा प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इतने सारे लोग यहां से पलायन करने के लिए मजबूर थे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा अन्नदाता ऊर्जादाता बने यहीं हमारी कोशिश है।

पीएम मोदी ने कहा, सोनभद्र और मिर्जापुर में जो संसाधन उपलब्ध है, उसकी वजह से लोग इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं, अगर आजादी के बाद दशकों से उपेक्षित कोई क्षेत्र है, तो यह वह क्षेत्र है जिसकी सबसे ज्यादा उपेक्षा की गई। इस क्षेत्र की पहचान सूखा क्षेत्र की रही है, इसलिए यहां से पलायन हो रहा है। पीएम ने कहा कि जीवन की बड़ी समस्या जब हल होने लगती है तो अलग ही विश्वास झलकने लगता है। ये विश्वास उत्साह आपमें मैं देख पा रहा था। पानी के प्रति आपमें संवेदनशीलता कितनी है, ये भी दिख रहा है। पीएम ने कहा कि सरकार आपकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान कर रही है।

