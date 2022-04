अखिलेश सपना देख रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, लेकिन मैं फिर से सीएम या पीएम बनूंगी- मायावती

Lucknow

लखनऊ, 28 अप्रैल: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह एक बार फिर यूपी की सीएम और आगे चलकर देश की पीएम बनना चाहती हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पद उन्हें मंजूर नहीं है। बता दें, एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने कहा था कि बसपा ने विधानसभा चुनाव में अपना वोट भाजपा को दे दिया था अब देखना है कि बीजेपी उन्हें राष्ट्रपति बनाती है या नहीं। मायावती समाजवादी पार्टी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि दलित, वंचित, मुस्लिम और सवर्ण समाज के गरीब पार्टी से दोबारा जुड़ जाते हैं तो उनका सीएम और पीएम बनना संभव है।

BJP फिर से सत्ता में आई, सपा है इसकी जिम्मेदार : मायावती



बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में BSP को सत्ता में आने से रोकने के लिए SP और BJP ने मिलकर इस चुनाव को पूरी तरह से हिंदू-मुस्लिम रंग दिया है, जिसके कारण BJP फिर से यहां सत्ता में आई है और इसके लिए समाजवादी पार्टी ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी वाले यह सपना देखना छोड़ दें कि में राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखती हूं। मैं आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकती हूं। आने वाले समय में सीएम बनकर भी राज्य की सेवा करने की इच्छा रखती हूं।

मायावती ने कहा - अखिलेश यादव खुद विदेश भागने की फिराक में हैं

सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए बसपा प्रमुख ने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में आने वाली नहीं है और अखिलेश यादव खुद विदेश भागने की फिराक में है। उन्होंने कहा कि उनका सपना राष्ट्रपति बनना नहीं है। वह पीएम और सीएम बनने का सपना देख सकती है। वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में है और रहेगी। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी उनके बारे में अफवाह फैला रही है।

