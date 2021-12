Video: भाजपा सांसद का मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान, कहा- हमें आतंकवाद के समर्थकों का वोट नहीं चाहिए

Lucknow

oi-Sagar Bhardwaj

लखनऊ, 29 दिसंबर। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक द्वारा कन्नौज में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुस्लिमों को लेकर दिया विवादित बयान सुर्खियों में बना हुआ है। कन्नौज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि उनकी पार्टी ने अनुच्छेद 370 हटाया, अयोध्या और काशी में मंदिर बनवाए, इसलिए उन्हें मुस्लिमों का वोट नहीं मिलता। उन्होंने आगे कहा कि हमने अयोध्या और काशी में मंदिर बनवाए और मथुरा में भी मंदिर बनवाएंगे। पाठक ने कहा कि भाजपा उन लोगों का वोट नहीं चाहती जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हैं और भारत में शरिया कानून लाने का सपना देखते हैं।

भाजपा किसी के काम से पहले उसका धर्म नहीं पूछती

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम करने से पहले किसी का धर्म नहीं पूछती। हमारी पार्टी ने अगर मकान दिए हैं तो यह नहीं पूछा कि तुमारा धर्म क्या है। शौचालय बनवाए तो भी किसी का धर्म या जाति नहीं पूछी।

मुसलमानों के लिए मकान बनाए फिर क्यों नहीं मिलता उनका वोट

उन्होंने आगे कहा कि यदि संख्या की बात करें तो अगर 100 मकान बने होंगे तो उसमें से 30 मकान मुसलमानों के भी बने होंगे, उसके बाद भी यदि हमें वोट नहीं मिलता तो इसका क्या कारण है? पाठक ने कहा कि यदि हमें मुसलमानों का वोट नहीं मिलता तो न मिले, हमें ऐसे लोगों का वोट नहीं चाहिए तो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हैं और भारत में शरिया कानून लाने का सपना देखते हैं।

#WATCH | We won't get (Muslim) votes because we removed Article 370, built temples in Ayodha & Kashi & will build a temple in Mathura also. BJP doesn't want votes of those who support terrorism, raise pro-Pak slogans & dream of Sharia law in India: BJP MP Subrat Pathak in Kannauj pic.twitter.com/JjCttAf1nz