Jodhpur

oi-Vishwanath Saini

Manoj Bajpayee Jodhpur Viral Video : राजस्‍थान की सनसिटी जोधपुर की सड़कों पर बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी ऑटो रिक्‍शा में घूमते नजर आए हैं। खुद मनोज वाजपेयी ने अपने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर किया है, जो जमकर वायरल हो रहा है। मनोज वाजपेयी शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर आए हुए थे।

जोधपुर की सड़कों पर एक ऑटो रिक्‍शा नजर आता है, जिसमें एक्‍टर मनोज वाजपेयी उतरते हैं। फिर उनके स्‍वागत में उन पर गुलाब के फूलों की बारिश होती है। वायरल वीडियो में मनोज वाजपेयी के प्रशंसक उनका गर्मजोशी से स्‍वागत करते हैं। अपने ट्विटर हैंडल से यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि एक दिन पहले जोधपुर में शूटिंग की। हमने सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर जोधपुर को नजदीक से देखा। जोधपुर के प्यारे लोगों को आपके आतिथ्य के लिए आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, सोलंकी जी। मैं जल्द ही वापस आऊँगा।

Last day of shoot in #Jodhpur & we explored this culturally rich city as it should be, in a RICKSHAW 🛺 💯. Thank you, Solanki Ji for inviting us & to the lovely people of Jodhpur for your hospitality 🙏🏼. I'll be back soon 😍 @apoorvkarki88 @Suparn @vinodbhanu @sharmamatvipin pic.twitter.com/hjXBCt9iTR