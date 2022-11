'सत्ता में आने के एक दिन बाद से ही सरकार गिराने की हो रही कोशिश', CM हेमंत सोरेन ने भाजपा पर फिर बोला हमला

Jharkhand

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज चर्चा है कि झारखंड में मौजूदा सरकार को गिराने की कोशिशें सत्ता में आने के एक दिन बाद ही शुरू हो गईं थी। इसमें कुछ तथाकथित आदिवासी जो बिचौलियों की तरह हैं, हमारे प्रतिद्वंद्वियों के साथ राज्य के मूल आदिवासियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि लोग अब आपकी साजिश को पहचान गए हैं।

There are discussions today that attempts to topple the current Govt in Jharkhand started the day after it came to power. Some so-called tribals who are like middlemen, along with our rivals, are trying to instigate native tribals of the state: Jharkhand CM Hemant Soren,in Ranchi pic.twitter.com/d4FaQWPH2b