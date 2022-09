CM हेमंत सोरेन ने की कानून-व्यवस्था की समीक्षा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश

Jharkhand

oi-Neeraj Kumar Yadav

रांची, 22 सिंतबर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराध नियंत्रण पर डीजीपी, गृह सचिव, मुख्य सचिव, राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व नक्सल प्रभावित जिलों सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों नक्सल फ्रंट पर पुलिस को मिली कामयाबी को ऐतिहासिक बताया। इस कार्य के लिए उन्होंने पुलिस की सराहना की। वहीं, बैठक में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, उग्रवाद एवं अपराध नियंत्रण समेत विधि व्यवस्था संधारण से संबंधित मामलों की समीक्षा भी की।

बैठक के दौरान महिलाओं पर कई जिलों में हुए हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता भी व्यक्त की। राज्य में महिलाएं सुरक्षित रहें और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को भी कई निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने को निर्देश दिए। बैठक में डीजीपी, गृह सचिव, मुख्य सचिव, राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अलावा अन्य जिम्मेदार अधिकारी मौजूद थे।

Jharkhand CM Hemant Soren holds high-level meeting with DGP, Home Secretary, Chief Secretary, senior police officials of the state and police superintendents of all districts including naxal-affected districts on law and order situation and crime control in the state. pic.twitter.com/KeWm7gPZDg