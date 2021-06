जम्मू में वायुसेना के एयरबेस पर आधी रात को ड्रोन के जरिए गिराए गए बम, एयरक्राफ्ट था हमलावरों के निशाने पर

Jammu

oi-Kapil Tiwari

जम्मू, जून 27। जम्मू में बीती रात एयरपोर्ट के नजदीक तकनीकी क्षेत्र में सुनी गई दो धमाकों की आवाज की असलियत का पता चल गया है। दरअसल, देर रात जम्मू स्थित भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर ड्रोन के जरिए लो इंटेंसिटी वाले दो IED बम गिराए गए हैं। इस घटना के बाद से सुरक्षा एजेंसियों, वायुसेना और रक्षा मंत्रालय में हड़कंप मच गया है। इन धमाकों में एयरबेस के अंदर किसी भी उपकरण को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन माना जा रहा है कि ये बम भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट को ही नुकसान पहुंचाने के लिए गिराए गए थे। इन धमाकों में भारतीय वायुसेना के दो जवान मामूली रूप से घायल हुए हैं।

A high-level investigation team of the Indian Air Force (IAF) to reach Jammu shortly. The possible target of the drones was the aircraft parked in the dispersal area: Sources pic.twitter.com/8JLKVP9dH5 — ANI (@ANI) June 27, 2021

आधी रात को दिया गया हमले को अंजाम

जानकारी के मुताबिक, देर रात 1:27 बजे और 1:32 बजे इस हमले को अंजाम दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने एक ट्वीट के जरिए बताया है, "कम तीव्रता वाले विस्फोट की सूचना हमें मिल रही है। इस हमले में बिल्डिंग की छत को मामूली नुकसान हुआ है, जबकि दूसरा बम ओपन ग्राउंड में गिराया गया है।

Damage caused due to explosions by the drones at the Jammu airbase at 1.27am and 1.32 am today. Initial inputs suggest that shaped charge (explosive device) used for the explosions: Sources pic.twitter.com/53euEdNpfD — ANI (@ANI) June 27, 2021

रक्षा मंत्रालय ने मांगी पूरी जानकारी

इस हमले की जानकारी के बाद वेस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल वीआर चौधरी हालात का जायजा लेने के लिए एयरबेस का दौरा करेंगे। भारतीय वायुसेना के अधिकारी इस घटना के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। रक्षा मंत्रालय ने भी इस हमले को लेकर एयर मार्शल से जानकारी मांगी है। साथ ही वायुसेना का एक उच्च स्तरीय दल जांच के लिए जम्मू के लिए रवाना हो गया है।

NIA और NSG भी करेंगी हमले की जांच

इसके अलावा इस हमले की जांच के लिए NIA और NSG की टीम को भी जम्मू के लिए रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें कि शुरुआती जांच में इस हमले को आतंकी हमला ही माना जा रहा है। साथ ही भारत में ड्रोन के जरिए पहली बार इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया है। इस हमले की जानकारी के बाद अंबाला, पठानकोट और अवंतिपोरा एयरबेस में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें: जम्मू एयरपोर्ट पर विस्फोट, नरवल में 5 किलो IED के साथ आतंकी गिरफ्तार

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications