जम्मू के ग्रीन बेल्ट पार्क में तेंदुए ने युवक पर कर दिया हमला, VIDEO में देखें कैसे बचाई उसने अपनी जान

Jammu

oi-Rahul Goyal

जम्मू। जम्मू के गांधी नगर इलाके के ग्रीन बेल्ट पार्क से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएंगी। दरअसल, यहां एक तेंदुए ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। इस दौरान वहां गाड़ी से उतरे दूसरे शख्स ने आदमखोर तेंदुए से उसकी जान बचाई और गाड़ी में बैठकर वहां से ले गया। बताया जा रहा है कि तेंदुए के हमला वो शख्स घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

Viral Video: Jammu के Green Belt Park में तेंदुए ने शख्स पर किया जानलेवा Attack । वनइंडिया हिंदी

बता दें, शहर के बाग-ए-बाहू में दो दिन पहले भी तेंदुए के घुसने की दहशत से लोग अभी निकल ही नहीं पाए थे कि गांधी नगर के ग्रीन बेल्ट इलाके में मंगलवार को तेंदुआ घुस आया। जहां ये तेंदुए घुसा वो इलाका शहर का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। खबरों के मुताबिक, यह तेंदुए ने तेंदुए ने एक व्यक्ति पर भी हमला कर दिया। वीडियो में आप साफ देख सकते है कि, एक शख्स ने उसी जान बचाई और गाड़ी में बैठाकर ले गया।

हमले में घायल हुए व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं, तेंदुए को देखने के लिए लोगों का ग्रीन बैल्ट पार्क के बाहर जमावड़ा लग गया है। लोग पार्क के बाहर तेंदुए को फोन में कैद करने की कोशिश करने में लगे हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर पहुंचकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुट गई है। इस दौरान ग्रीन बेल्ट इलाके में घूमता हुए फ्लोरिकल्चर के बाग में घुस गया, जहां वह छुप गया।

#WATCH Jammu and Kashmir: One person injured after being attacked by a leopard in Green Belt Park in Gandhi Nagar area of Jammu. Wildlife department is present at the spot. Efforts to capture it are underway. pic.twitter.com/HocS8fpfS5