Video: जम्मू में बारिश बनी आफत, वैष्णो देवी का नया ट्रैक किया गया बंद, सेना ने नदी में फंसे 4 लोगों को बचाया

Jammu And Kashmir

oi-Love Gaur

श्रीनगर, 28 जुलाई: जम्मू कश्मीर सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश जारी है। हिमाचल और उत्तर प्रदेश में झमाझम बरसात हो रही है। जम्मू के कई इलाकों में हो रही तेज भारी बारिश के बाद जहां माता वैष्णो देवी मंदिर तक जाने वाले नए ट्रैक को फिलहाल बंद कर दिया है। वहीं लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच पीआरओ डिफेंस जम्मू ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है, जिसमें पुंछ नदी में अचानक आई बाढ़ में फंसे चार लोगों को सकुशल बचाया गया।

#WATCH | On the night of 27-28 July, in a rescue operation, Indian Army in coordination with SDRF and J&K Police rescued four people trapped in Poonch River flash flood due to incessant rains in the region at Jhulas, in District Poonch (J&K)

(Source: PRO Defence Jammu) pic.twitter.com/5Dtu2TunrN