श्रीनगर के बेमिना इलाके में लश्कर के 2 आतंकी ढेर, एक रहने वाला था पाकिस्तान का

श्रीनगर, जून 14। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच चल रहे एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। यह दोनों आतंकी लश्कर ए तैयबा संगठन के थे। इनमें से एक पाकिस्तान का रहने वाला था, जिसका नाम अब्दुल्ला गौरी बताया गया है। यह आतंकी फैसलाबाद का रहने वाला था। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार की ओर से यह जानकारी दी गई है।

एक पुलिसकर्मी को भी आई है चोट

जानकारी के अनुसार, यह एनकाउंटर श्रीनगर के बेमिना इलाके में चल रहा था। इस एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी को भी मामूली चोटें आई हैं। इसके अलावा मारे गए आतंकियों के पास से कई दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है।

J&K | Two terrorists of proscribed terror outfit LeT neutralised by Srinagar Police in an encounter in Bemina area of Srinagar. One policeman also received minor injuries: IGP Kashmir Vijay Kumar

