J&K: आतंकियों को मदद पहुंचाने वाले दो सहयोगी गिरफ्तार, AK-47 के 383 राउंड बरामद

Jammu And Kashmir

oi-Love Gaur

श्रीनगर, 27 नवंबर: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बल और पुलिस मिलकर आतंक की कमर तोड़ने का काम लगातर कर रही है। हाल ही में आतंकियों की ओर सेना के बीच मुठभेड़ में कई दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा दिया था। 17 नवंबर को हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने पांच आतंकियों को मार गिराया था, जिसमें से एक की पहचान आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के कमांडर अफाक सिकंदर के रूप में हुई थी। वहीं अब शनिवार को अवंतीपोरा से दो आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा जिले से आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन से जुड़े दो आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एके -47 के 383 राउंड सहित आपत्तिजनक सामग्री, गोला-बारूद बरामद किया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया।

Police, along with security forces, have arrested two terrorist associates linked with proscribed terror outfit HM in Awantipora and recovered incriminating material, ammunition including 383 rounds of AK-47 from their possession: J&K Police