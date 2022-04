महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के लोकतंत्र पर दिया बड़ा बयान, 'हम चाहते हैं.....'

Jammu And Kashmir

oi-Anjan Kumar Chaudhary

श्रीनगर, 11 अप्रैल: कश्मीर मसले के स्थाई समाधान के लिए बार-बार पाकिस्तान की राग अलापने वाली पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती अब पाकिस्तान की अस्थिरता से परेशान नजर आ रही हैं। उनको भी लगता है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए जरूरी है कि वहां लोकतांत्रिक संस्थाओं को ताकत मिले और राजनीति में पाकिस्तानी सेना का दखल कम हो। उन्होंने सीधे तौर पर तो पाकिस्तानी सेना का नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र की बहाली पर जोर दिया है, उसका इशारा पाकिस्तानी सेना की ओर ही जाता है, जो बीते सात दशकों से भी ज्यादा वक्त से पाकिस्तान की सत्ता को अपने कब्जे में रखती आई है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में इमरान सरकार का खात्मा जरूर हो चुका है, लेकिन वहां के हालात बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, जिससे लगे कि वहां का सारा सियासी संकट दूर हो चुका है और आने वाली नई सरकार भारत के साथ सही रिश्ते बहाली की दिशा में कोई गंभीर प्रयास करेगी।

English summary

PDP Chief Mehbooba Mufti has stressed on the strength of democracy in Pakistan and said that she wants democracy to flourish there