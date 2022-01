महबूबा मुफ्ती बोलीं- BJP से छुटकारा 1947 से भी बड़ी आजादी होगी, यूपी का चुनाव है मौका

Jammu And Kashmir

जम्‍मू। जम्‍मूकश्‍मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती यूपी के सियासी दंगल में आ गई हैं। उन्‍होंने सत्‍तारूढ़ भाजपा पर जुबानी हमला बोला। महबूबा ने कहा कि, "बीजेपी से छुटकारा 1947 की तुलना में बड़ी आजादी होगी। यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और इसलिए ये (भाजपा) यहां औरंगजेब और बाबर को वापस बुला रहे हैं।"

महबूबा ने कहा, 'यह विधानसभा चुनाव हमारे लिए बीजेपी से छुटकारा पाने का मौका मिला है..इनसे जीतना ही बड़ी आजादी होगी।"

महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्‍होंने आदिवासी युवा सम्मेलन में कहा कि, "यूपी में इस पार्टी से छुटकारा पाना 1947 से बड़ी आजादी होगी। क्योंकि ये लोग देश को बांटना चाहते हैं। अगर विकास का वादा किया है तो यूपी में विकास दिखाएं...क्‍या किया है? मुफ्ती बोलीं- भाइयों-बहनों बीजेपी विकास नहीं करती। बल्कि यह सत्ता के लिए हिंदू-मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करती है। देश को इनसे आजादी चाहिए।"

मुफ्ती बोलीं- "ये लोग (भाजपा) देश के टुकड़े करना चाहते हैं। ये लोग लड़ाने की साजिश करते हैं...मुस्लिम को मुस्लिम से लड़ाते हैं..गुज्जर बक्करवाल, पहाड़ी को लड़ाना चाहते हैं। हिंदू-मुसलमान करते रहते हैं। मैं आवाह्न कर रही हूं.. सब एकजुट हों। बीजेपी के खिलाफ सभी को एकजुट होने की जरूरत है। बीजेपी वाले केवल मजहब के नाम पर नफरत पैदा कर वोट लेना चाहते हैं।"

मुफ्ती ने रूपनगर में जनजातीय वर्ग के लोगों के घरों को बिना नोटिस दिए तोड़े जाने की घटना पर भी बीजेपी को घेरा। उन्होंने जनजातीय युवाओं से अपील की कि आप कलम और वोट की ताकत से बीजेपी का मुकाबला करें..पत्थर-बंदूक न उठाएं। ये (भाजपा) यही चाहते हैं आपको कोई मौका मिले। मैं कह रही हूं कि गोडसे की पूजा करने वाले कभी हिंदू नहीं हो सकते। मुफ्ती ने कहा कि, गरीबों की दुश्मन भाजपा सरकार का कोई मानवीय चेहरा नहीं है।''

बता दें कि, महबूबा सोमवार दोपहर को पार्टी नेताओं के साथ रूप नगर में धरनास्थल पर पहुंची थीं। जहां उन्‍होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समर्थन दिया है। इसके साथ ही उपराज्यपाल से जिनके घर बिना नोटिस के तोड़े गए हैं उन्हें फिर से उस स्थान पर घर बनाकर देने की अपील की। वहीं पर वह बोलीं कि, बीजेपी के नेताओं के अवैध निर्माण पर प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। उन्होंने कहा कि, इनके इशारे पर ही प्रशासन एकतरफा कार्रवाई कर रहा है।

