जम्मू-कश्मीर: रेलवे स्टेशन के टैक्सी स्टैंड पर बैग में मिला दो पेटी विस्फोटक, बड़ी साजिश नाकाम

जम्मू-कश्मीर के रेलवे स्टेशन के टैक्सी स्टैंड के पास से एक बैग बरामद किया गया है। बैग में दो पेटी में पैक विस्फोटक सामग्री मिली है। इसके अलावा बैग से 18 डेटोनेटर और कुछ तार भी बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक पेटी में 500 ग्राम मोम जैसी सामग्री पैक थी। फिलहाल बैग को जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है।

We recovered a bag near the taxi stand in Jammu Railway Station. Explosive materials packed in 2 boxes were found in the bag. 18 detonators and some wires were recovered. Around 500gm of wax-type material was packed in the box. Materials have been seized: SSP GRP Arif Rishu https://t.co/P8D6EX06aa pic.twitter.com/f6t2pezXy1