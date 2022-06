'जिंदगी में कुछ करने का है सपना', एक पैर से 2 किलोमीटर चलकर हर रोज स्कूल जाता है ये विकलांग परवेज

Jammu And Kashmir

oi-Pallavi Kumari

श्रीनगर, 04 जून: कुछ कर दिखाने का जज्बा और जुनून जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा के एक 14 वर्षीय छात्र में देखने को मिली है। विकलांग छात्र, जिसका एक पैर नहीं है, वो हर दिन 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पढ़ाई करने जाता है। इस विकलांग छात्र का नाम परवेज है। परवेज के दिल दहला देने वाले वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने शेयर किया है, वीडियो में दिख रहा है कि परवेज अपने गांव की जर्जर सड़क की स्थिति के बावजूद एक पैर पर स्कूल जाता है। परवेज का कहना है कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, उसके बड़े सपने हैं। उसने सरकार से कृत्रिम अंग दान में मांगी है।

#WATCH| Specially-abled boy walks to school on one leg to pursue his dreams in J&K's Handwara. He has to cover a distance of 2km while balancing on a one leg

Roads are not good. If I get an artificial limb,I can walk. I have a dream to achieve something in my life, Parvaiz said pic.twitter.com/yan7KC0Yd3