जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में देर रात केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बचाव में जुटी एयरफोर्स की टीम

श्रीनगर, 28 मई: जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में बीती देर रात एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद भारतीय वायु सेना (इंडियन एयरफोर्स) बुलाया गया। घटना स्थल पर राहत और बचाव के लिए अग्निशमन अभियान जारी है। इंडियन एयरफोर्स वारंट ऑफिसर दलबीर एस बहल ने कहा, हमें आग बुझाने की कोशिश में 2 घंटे हो गए हैं। लेकिन अभी तक इसपर काबु नहीं पाया गया है। यह कहना मुश्किल है कि इसमें कितना समय लग सकता है। ऑफिसर दलबीर एस बहल किसी भी तरह के हताहत होने की सूचना नहीं दी है।

आग कितनी भीषण है, इसका अंदाजा आप सामने आई तस्वीरों में भीषण आग की लपटें देख सकते हैं। हालांकि फिलहाल आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। खबर में अधिक जानकारी के लिए इंतजार है।

J&K | A massive fire broke out at a chemical factory in Udhampur late last night. Indian Air Force called in, fire fighting operations underway.

"It has been 2 hrs since we've been trying to douse fire. Hard to say how long it could take," says IAF Warrant Officer Dalbir S Behl pic.twitter.com/DTk00G4Hrp