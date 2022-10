जम्मू-कश्मीर: शोपियां एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी नसीर अहमद भट ढेर

Jammu And Kashmir

oi-Love Gaur

श्रीनगर, 02 अक्टूबर: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बल और पुलिस मिलकर लगातार आतंकियों का सफाया करने के मिशन में जुटी हुई है। 3 दिन पहले कुलगाम में जहां जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। वहीं अब रविवार को शोपियां के बसकुचन इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है।

शोपियां एनकाउंटर की जानकारी देते हुए जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बताया कि बसकुचन इलाके में शुरू हुई मुठभेड़ में 1 आतंकी ढेर हो गया है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। मारे गए आतंकवादी की पहचान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी संगठन से जुड़े नौपोरा बसकुचन शोपियां के नसीर अहमद भट के रूप में हुई है।

UPDATE | Killed terrorist identified as Naseer Ahmad Bhat of Nowpora Baskuchan Shopian, linked with LeT terror outfit. Incriminating materials, arms & ammunition incl AK rifle recovered. He was involved in several terror crimes & recently escaped from an encounter: ADGP Kashmir