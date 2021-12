J&K: 7 साल का रिकॉर्ड टूटा, नागरिकों को निशाना बनाने के बावजूद नवंबर में सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचे कश्मीर

Jammu And Kashmir

oi-Anjan Kumar Chaudhary

श्रीनगर, 1 दिसंबर: जम्मू-कश्मीर में अक्टूबर में आतंकवादियों ने जिस तरह से नागरिकों को चुन-चुनकर निशाना बनाया था, उसके बाद आशंका थी कि इससे सर्दियों में यहां आने वाले सैलानियों पर काफी असर पड़ेगा। लेकिन, पर्यटकों के जज्बे ने दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और बीते नवंबर महीने में कश्मीर में इतने ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं, जितने आर्टिकल 370 खत्म होने से पहले वाले साल में भी नहीं आए थे। इससे लग रहा है कि जम्मू-कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर आम लोगों में एक भरोसे की भावना पैदा हुई है और वह देश-विरोधी ताकतों के मंसूबे को कामयाब होने देने के लिए तैयार नहीं हैं।

7-year record of tourists was broken in Jammu and Kashmir in November this year,events of October did not make any difference