करौली पुजारी हत्याकांड : राजस्थान सरकार को इस्तीफा देने के लिए कहें राहुल गांधी-केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर

करौली। राजस्थान के करौली जिले के सपोटरा में मंदिर पुजारी बाबूलाल वैष्णव हत्याकांड में राजनीति तेज हो गई है। भाजपा नेता राहुल गांधी और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, विधायक राजेंद्र राठौड़ आदि ने करौली पुजारी हत्याकांड को लेकर ट्वीट किए हैं।

राजस्थान : करौली में मंदिर पुजारी को सबके सामने जिंदा जलाया, लोग चाहकर नहीं बचा सके जान

राहुल गांधी को इन मुद्दों पर संज्ञान लेना चाहिए

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राजनीतिक दौरों पर जाने के बजाय इन मुद्दों पर संज्ञान लेना चाहिए। उन्हें या तो राजस्थान सरकार से इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए या इसकी बेहतरी के लिए प्रयास करने चाहिए। उन्हें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

