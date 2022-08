Rajasthan: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दुर्गादास की मूर्ति का लोकार्पण, चीन को लेकर दिया बड़ा बयान

Jaipur

oi-Kamlesh Keshote

जयपुर, 13 अगस्त। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और चीन सीमा के बीच हुए सीमा विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह शनिवार को जोधपुर के निकट सालवा कला में वीर दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि कोई कुछ भी कहे लेकिन हमने किसी को भी देश की सीमा के अंदर नहीं आने दिया है। उस दौरान कुछ घटनाएं तो ऐसी घटित हुई जो हम दो या तीन लोग जानते हैं। जिसे मैं सबके सामने सार्वजनिक नहीं कर सकता। लेकिन मान कर चलिए। अगर यह बातें आप सबको पता हो तो सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं राजनीतिक पार्टियों के लोगों से कहना चाहूंगा कि देश की रक्षा को लेकर राजनीति नहीं करें। क्योंकि देश की सीमा की रक्षा करने नेता नहीं जाते हैं। हमारी माओं के लाल जाते हैं। हम देश की आन बान शान पर कभी आंच नहीं आने देंगे।

दुर्गादास ने मारवाड़ को एकता के सूत्र में बांधा

रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि दुर्गादास ऐसे व्यक्ति थे। जिन्होंने जो वचन दिया वह पूरा किया। हम भी उसी तरह से राजनीति करते हैं। जो वादा करते हैं। उसे निभाते हैं। पहले नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होता था। जिससे जनता में विश्वास का संकट पैदा हो गया। हमने उस संकट को खत्म किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुर्गादास ऐसे व्यक्ति थे। जिन्होंने स्वामी भक्ति और कर्तव्यनिष्ठ रहते हुए मारवाड़ की सुरक्षा की हिंदुत्व की रक्षा की। वे सफल कूटनीतिक थे। जिसकी बदौलत उन्होंने औरंगजेब को भी मात दी। उनका शौर्य पराक्रम बहुत बड़ा था। जब औरंगजेब के सूबेदार ने उनकी मां की हत्या कर दी। इसके बावजूद उन्होंने सूबेदार की परिवार की महिलाओं को छोड़ दिया। उन्होंने मारवाड़ को एकता के सूत्र में बांधा। उन्होंने दक्षिण में भी काम किया। वह राष्ट्रवीर थे। उन्होंने दुर्गादास की मूर्ति लगाने वाले डॉक्टर दलीप करण के प्रति आभार जताते हुए कहा कि 37 साल तक अमेरिका में रहने के बावजूद भी अपने गांव और अपनी परंपराओं से जुड़े हैं।

सौहार्द और भाईचारा कायम रखें

रक्षा मंत्री ने कहा कि हम सभी को सौहार्द और भाईचारा बनाकर रखना है। उदयपुर जैसी घटनाएं सबको विचलित करती हैं। ऐसी घटना दिल दहलाने वाली है। सभी धर्मों के लोगों को इसकी आलोचना करनी चाहिए। हिंदू और मुसलमानों के बीच कुछ लोग दूरी पैदा कर रहे है। हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि राजनीति सभी करते हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं होनी चाहिए। समाज के लिए होनी चाहिए राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी समय में देश में 60 फीसदी से ज्यादा हथियार आयात होते थे। हमने इसमें बदलाव किया है। अब सिर्फ 35 फ़ीसदी आयात करते हैं। हमने दुनिया के बड़े हथियार निर्माताओं से कहा है कि अगर भारत को हथियार देना है तो भारत की धरती पर आकर हथियार बनाना होगा। जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर हो सके। आने वाले कुछ समय बाद भारत हथियार निर्यात करना शुरू कर देगा। समारोह में पाली सांसद पी पी चौधरी ने रक्षा मंत्री से कहा कि इस गांव में 1000 से ज्यादा सैनिक देश सेवा में कार्यरत है। हमें यहां पर सैनिक स्कूल की आवश्यकता है। इस मांग को ग्रामीणों ने भी दोहराया। इस पर रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार के प्रस्ताव से ही सैनिक स्कूल खुलता है। लेकिन अगर कोई अच्छा निजी विद्यालय है तो केंद्र सरकार उच्च विद्यालय में सैनिक स्कूल जैसी व्यवस्था करने में सहयोग कर सकती है। इसके लिए मैं तैयार हूँ।

