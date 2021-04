राजस्थान में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक सिर्फ दो दिन का बचा, सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

Jaipur

oi-Vishwanath Saini

जयपुर। देश में कोरोना वायरस फिर से बेकाबू होता जा रहा है। कोरोना पॉजीटिव केस व मौतों की मामले में स्थिति भयावह होती जा रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु व छत्तीसगढ़ आदि में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है और मरीजों की संख्या फिर से सितंबर 2020 की स्थिति में पहुंच चुकी है।

बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में न केवल कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं बल्कि कोरोना के टीके भी कम हो रहे हैं। अब राजस्थान में कोरोना टीके की डोज सिर्फ दो दिन की ही बची है। इस संबंध में राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।

सीएम अशोक गहलोत ने पत्र में लिखा ​कि राजस्थान में कोरोना वैक्सीन का सिर्फ दो दिन का स्टॉक बचा है। हमें कम से कम 30 लाख वैक्सीन की जरूरत है। जल्द ही उपलब्ध करवाएं।

Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot writes to Prime Minister Narendra Modi, he states, "The present stock of vaccine in Rajasthan will finish in the next 2 days, request at least another 30 lakh doses of vaccine be provided immediately".

