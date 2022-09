अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो राजस्थान में कैसी होगी कांग्रेस की परफॉर्मेंस, जानिए विस्तार से

Jaipur

जयपुर, 23 सितंबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद देश में कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर उभरेगी। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत के आधार पर मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का फैसला पार्टी के लिए बहुत अहम होगा। राजस्थान में कांग्रेस में इस अहम बदलाव के बाद निश्चित तौर अस्थिरता की स्थिति आएगी। प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पहले भी बेहतर नहीं है। राहुल गांधी के सर्वे रिपोर्ट में भी कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। कांग्रेस में गुटबाजी के चलते पार्टी दो धड़ों में बँटी हुई है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी होगी यह देखने वाली बात होगी।

