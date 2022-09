कांग्रेस का ट्वीट ही पीएफआई को दे रहा बढ़ावा, बोले भाजयुमों अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, राहुल पर निशाना

Jabalpur

oi-Kartik Agnihotri

जबलपुर, 25 सितंबर: देश के कई हिस्सों में पीएफआई की धार्मिक उन्माद फ़ैलाने वाली गतिविधियों के पीछे कांग्रेस का मास्टर माइंड है। पार्टी द्वारा RSS की गणवेश को लेकर किए गए ट्वीट से ही नफरत की आग भड़काई जा रही हैं। यह कहना भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का। एमपी के जबलपुर पहुंचे तेजस्वी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और बोले कि कांग्रेस की यात्रा भारतीय गणराज्य के खिलाफ निकाली जा रही हैं।

पंडित दीनदयाल जयंती के मौके पर मप्र में हरा-भरा अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या एमपी दौरे पर है। रविवार को वह जबलपुर भी पहुंचे। जहां युवा मोर्चा के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। युवाओं के बीच जोशीले अंदाज में पेश आए तेजस्वी ने मिशन 2023 और 2024 के लिए पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं से एक जुट होने की अपील की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पिछले दिनों पार्टी के ऑफिशियल ट्वीटर हेंडिल से RSS की गणवेश वाली पोस्ट पर बोले। उन्होंने कहा कि इन दिनों देश के केरल समेत कई हिस्सों में PFI का जो धार्मिक उन्माद भड़क रहा है, वह कांग्रेस द्वारा किए गए ट्वीट का ही हिस्सा है। उसी से प्रेरित होकर पीएफआई नफरत की आग लगाने में जुटा है। तेजस्वी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ों यात्रा पर भी प्रतिक्रिया दी। बोले कि कांग्रेस की यह यात्रा भारतीय गणराज्य के खिलाफ निकाली जा रही हैं। इससे आम जनता राहुल गांधी की मानसिकता को समझ चुकी है।

To free the country from shackles of hate and undo the damage done by BJP-RSS.

Step by step, we will reach our goal.#BharatJodoYatra 🇮🇳 pic.twitter.com/MuoDZuCHJ2