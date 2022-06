यूक्रेन युद्ध का पांचवां महीना शुरू, जेलेंस्की ने मांगे और घातक हथियार, कब खत्म होगी लड़ाई?

International

oi-Artesh Kumar

कीव, 24 जून : रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला किया था। जंग के 4 महीने पूरे हो चुके हैं। कीव के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक बार फिर से अंतरारष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई है। वहीं खबर है कि अमेरिका कीव को जल्द ही सैन्य सहायता पहुंचाने जा रहा है। खबर है कि रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह और बर्बाद कर दिया है। चार महीने के बाद भी युद्ध थमने के बजाय और भी भीषण रूप लेता जा रहा है। वहां, अमेरिका ने यूक्रेन को रूस से टक्कर लेने के लिए 450 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता भेजने के निर्णय लिया है।

English summary

The United States will send another $450 million in military aid to Ukraine, including some additional medium-range rocket systems, to help push back Russian progress in the war, officials announced Thursday.