तीसरा विश्वयुद्ध होना लगभग तय! जेलेंस्की ने G7 देशों से की एयर शिल्ड बनाने की अपील, अगर ऐसा हुआ तो...

International

oi-Abhijat Shekhar

Russia Ukriane war: रूस की भारी बमबारी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने सात देशों के समूह (जी 7) देशों के नेताओं से वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की अपील की है, जिसके जवाब में विश्व की सात बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने का वचन दिया है। लेकिन, जेलेंस्की ने जी7 नेताओं से यूक्रेन के ऊपर एयरशिल्ड बनाने की भी मांग की है और अगर ऐसा होता है, तो फिर धरती पर प्रलय मचना तय होगा, क्योंकि ऐसा होते ही तीसरे विश्वयुद्ध की बिगुल बज जाएगी और इस बार का ये युद्ध कहां जाकर खत्म होगा, ये कोई नहीं कह सकता है।

सऊदी अरब के खिलाफ आगबबूला हुआ अमेरिका, दी बुरा अंजाम भुगतने की धमकी, प्रिंस सलमान भी अड़े

English summary

The President of Ukraine has asked the G7 countries to make airshields and if this happens, then the third world war will start.