अभी नहीं थमेगा यूक्रेन युद्ध, रूसी जनरल ने जारी किया मास्टर प्लान, जेलेंस्की बोले, अगला नंबर इन देशों का...

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को/कीव, अप्रैल 23: यूक्रेन पर रूसी हमले के दो महीने पूरे होने में सिर्फ एक और दिन बचे हैं, लेकिन यूक्रेन ने कहा है कि, ये तो रूसी आक्रमण की सिर्फ शुरूआत भर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि, रूस यहां पर थमने वाला नहीं है और उसके टारगेट लिस्ट में अभी कई और देश हैं। वहीं, यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख ने रूस की यात्रा करने का फैसला लिया है, जहां वो राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे।

English summary

Ukrainian President has claimed that Russia is not going to stop only in Ukraine. At the same time, Russia has revealed a new plan in the Ukraine war.