ताइवान को 'शांति' से चीन का हिस्सा बनाएंगे, शी जिनपिंग ने अमेरिका को इशारों में दी चेतावनी

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, अक्टूबर 09: इस महीने चीन और ताइवान के बीच काफी ज्यादा तनाव बढ़ा हुआ है और चीन डेढ़ सौ से ज्यादा लड़ाकू जहाजों को ताइवान के हवाई क्षेत्र में भेज चुका है। ऐसा लग रहा था कि कभी भी चीन ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है और ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी तैनात कर दिया था। इन सबके बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को चीन में फिर से शामिल कराने की बात कही है। हालांकि, इस बार उन्होंने कहा कि, ताइवान को शांति के साथ चीन का हिस्सा बनाया जाएगा।

English summary

Chinese President Xi Jinping has said that we will resolve the question of Taiwan peacefully and there is no need for foreign interference.